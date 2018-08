Når Stafet for Livet sætter fokus på kampen mod kræft den kommende weekend, er der lige akkurat nok frivillige hænder til, at det kan gennemføres. Men arrangørerne håber på flere, så tingene kan glide endnu bedre.

Aabenraa: Stafet for Livet kan lige akkurat blive gennemført med det nuværende antal frivillige - men også kun lige akkurat.

Sådan lyder det fra formand Karsten Meyer Olesen, inden velgørenhedsløbet finder sted den kommende weekend.

- Vi kan lige få det til at hænge sammen, men vi har helt klart brug for flere hænder. Det er slet ikke sådan, at stafetten er i fare for at blive aflyst, hvis der ikke kommer flere. Men af hensyn til afviklingen og deltagerne kunne vi godt bruge lidt hjælp, siger han.

Det er eksempelvis hjælp til at slå telte op fredag eftermiddag, der er brug for.

- Så hvis man har overskud til at hjælpe med det eller at stille skilte op, så ville vi blive meget taknemmelige. Når selve stafetten kører, er der også en lang række andre ting, så vi har brug for folk hele weekenden, siger Karsten Meyer Olesen.