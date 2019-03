Lige nu: Person dræbt ved påkørsel - togene holder stille på sønderjysk strækning

RØDEKRO: En person er fredag aften afgået ved døden efter at være blevet ramt af et tog nord for Rødekro.

Personpåkørslen betyder, at der fredag aften ingen tog kører mellem Vojens og Tinglev. I stedet er der indsat togbusser på strækningen, hvor der normalt kører både InterCity- og InterCityLyn-tog, oplyser DSB.

I skrivende stund er den dræbtes pårørende endnu ikke blevet underrettet. Politiet offentliggør først køn og alder på den dræbte, når det er sket.

- Jeg kan ikke sige meget mere på nuværende tidspunkt. Der er tale om en tragisk hændelse. Vi kender identiteten på den dræbte og er i øjeblikket ved at finde frem til de pårørende, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard.

Han oplyser, at Havarikommissionen også er tilkaldt og i øjeblikket undersøger ulykkesstedet.

Skal du rejse på strækningen kan du følge seneste nyt her.

Opdateres ...