Life-Partners vinder fornem pris

Aabenraa: Skulderklappet fra foreningen Welfare Tech lander i år på virksomheden Life-Partners. Den 12. april hyldes Life Partners ved en prisuddeling i Odense for sit store engagement i udviklingen af digitale løsninger til pleje- og sundhedssektoren. Det er særligt virksomhedens tætte samarbejde med kommuner og andre virksomheder, der gør Life-Partners til en stærk repræsentant for udviklingen af dansk velfærdsteknologi, lyder det i en pressemeddelelse.

Life Partners roses for i særlig grad for at sætte borgeren i centrum, når der skal udvikles nye løsninger til pleje og sundhedssektoren. Både borgere, pårørende og sundhedspersonale ses som en værdifuld ressource, der aktivt inddrages i processen og implementeringen af virksomhedens løsninger.

- Det er stort for hele Life-Partners-teamet at blive nomineret til Welfare Tech Award, og nomineringen i sig selv er et flot skulderklap. Men at vi nu står her med prisen er en kæmpe anerkendelse. Det giver virkelig blod på tanden til at fortsætte det spændende arbejde, vi har gang i, siger Bo H. Iversen, der er salgs- og marketingchef i Life-Partners.