Aabenraa: Sønderjyllands største automesse, der finder sted i Arena Aabenraa den første weekend i marts, drejer sig ikke kun om biler. Når kvinderne har afsluttet deres besøg på automessen, har de nemlig mulighed for at hente yderligere inspiration med et besøg i Ladies Corner, som er et bonustema for de kvindelige messegæster.

- Jeg forventer, at det bliver godt modtaget. Det er for at prøve noget utraditionelt, siger Klaus Jensen, der er arrangør af automessen.

I Ladies Corner er der blandt andet mulighed for at få lagt makeup, smage på vin og kigge på smykker og modetøj.

- Forskellige udstillere får et areal på omkring 200 kvadratmeter at boltre sig på, siger Klaus Jensen.