Levende hegn skaber masser af virak: Holdningerne er delte

- Vær nu ikke for smålig, men tænk realistisk. Det er almindelig vedligehold af levende hegn, at de efter nogen år saves ned. De er jo stadig levende og starter igen. Hvis ikke det sker, ødelægges de og falder selv om, og det gælder særligt asketræer, skriver han.

- Tænk, her gik jeg fjols og troede, at de levende hegn, der endnu er tilbage i dette land, fik lov til at passe sig selv, leve og dø, til glæde og gavn for udryddelsestruede fugle, smådyr og insekter, til læ og beskyttelse for de større dyr. Jeg har været naiv. Nej, væk med den forstyrrende natur synes at være parolen for pengeglade, klippegale instanser, skriver Christina Gottlieb.

Stubbæk: De levende hegn på begge sider af Stubbæk Stenbro har en landmand efter aftale med Aabenraa Kommune klippet i bund, og det er en sag, der for alvor har sat sindene i kog rundt omkring.

Jeg kan godt forstå, at man tynder ud i de levende hegn, men det værste er, at de har fældet så mange store træer.

Et levende hegn kan have det praktiske formål at bryde vinden og skabe læ på åbne marker samtidig med, at det kan tiltrække vildt og forbedre vildtets muligheder for at søge skjul og finde føde. Et levende hegn kan også bruges som sløringsbeplantning og afskærme for mindre kønne driftsbygninger. Kilde: Naturplant.dk

Radikalt til værks

Det var Philip Langkilde og Erling Knudsen fra Stubbæk, der rejste sagen, da de er meget utilfredse med fremgangsmåden, og Philip Langkilde kalder den ligefrem for vandalisme og har klaget til Aabenraa Kommune i håb om at få en faglig begrundelse for den hårde medfart, som de levende hegn har fået. Den har han nu fået.

- Materialegården i Aabenraa har skrevet til mig, at det er et led i den almindelige vedligeholdelse af levende hegn, siger Philip Langkilde, der lige nu går og tygger på, hvad han skal svare kommunen.

Mens Philip Langkilde ikke har modtaget kommentarer fra folk omkring sagen, da han ikke er på Facebook, så forholder det sig helt anderledes med Erling Knudsen.

- Jeg har personligt kun fået positive henvendelser, men det kommer lidt bag på mig, at der er så mange på andre platforme, der synes, at nedklipningen er i orden. Det er vigtigt, at man ser det, inden man kommer med kommentarer, siger Erling Knudsen, der gerne vil nuancere sin kritik af kommunens og landmandens fremgangsmåde.

- Jeg kan godt forstå, at man tynder ud i de levende hegn, men det værste er, at de har fældet så mange store træer. Jeg kan ikke huske, at man tidligere er gået så radikalt til værks, siger Erling Knudsen.