Lejer vil have lukket for udlejning af fugtramt hus

Mette Riis er gået til kamp mod sin udlejer, fordi det hus, hun lejer på Fjordvejen i Kollund, er i så dårlig stand, at hun ikke tør bo der med sine børn. Derfor har hun hyret en advokat for at få sine penge tilbage og kontaktet kommunen i håb om, at huset vil blive lukket.

Kollund: Mette Riis har fået nok.

I februar flyttede hun ind i et hus på Fjordvejen i Kollund med sine to børn. Her opdagede hun hurtigt, at huset var stort set umuligt at varme op på grund af utætte døre, og efter noget tid fandt hun også tegn på det, hun beskriver som omfattende fugt og skimmel. Hun mener ikke, udlejeren gør nok for at få problemerne løst, og derfor er hun nu flyttet hjem til sine forældre, fordi hun er bekymret for sine børns helbred.

- Jeg vil simpelthen ikke bo der længere, siger Mette Riis, som i mellemtiden har fundet en ny lejlighed.

Hun oplever dialogen med udlejeren som fuldstændig brudt sammen, fordi han ikke besvarer hendes henvendelser længere, og hun føler, han holder hende hen. Derfor har hun alliereret sig med en advokat. Hun ønsker lejekontrakten ophævet og penge til indskud og dele af huslejen refunderet. Desuden vil hun have kompensation, hvis det viser sig, at hendes møbler har taget skade af at stå i huset. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, vil Mette Riis' advokat indbringe sagen for Huslejenævnet i Aabenraa Kommune.