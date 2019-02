Leeloo fra Aabenraa er klar til MGP: - Det er stort at være blandt de udvalgte

Leeloo alias Pernille Ottesen fra Aabenraa glæder sig til at synge dansesangen "That Vibe" i Melodi Grand Prix den 23. februar. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

34-årige Pernille Ottesen Bach med kunstnernavnet Leeloo skal synge sang nummer 10 til Dansk Melodi Grand Prix den 23. februar. Denne gang sagde hun ja, fordi den glade dansesang "That Vibe" er en perfekt grandprix-sang.

Aabenraa: Hun er blevet spurgt mange gange, om hun ikke havde lyst til at være med i dansk Melodi Grand Prix, men hver gang har 34-årige Leeloo sagt nej. Lige indtil for nylig. Her kom tre sangskrivere med dansesangen "That Vibe", og den sang fik hende til at sige ja. - Da jeg hørte den, tænkte jeg bare, at "det skal jeg". Det er en god og glad sang fyldt med fest og farver, som er det, Melodi Grand Prix handler om for mig. En dansesang er slet ikke min genre normalt, men jeg har det sådan, at når jeg stiller op, skal jeg gøre det med en sang, som er MGP, og det er ikke den slags musik, jeg selv skriver, forklarer Leeloo, hvis fulde navn er Pernille Ottesen Bach. Hun er født og opvokset i Aabenraa som datter af Angel Ottosen, der både var naturvejleder, socialdemokratisk byrådsmedlem og ikke mindst musiker i blandt andre duoen "Italian Shoes" og "Angel and The Rattlesnakes". Han døde af kræft i 2014, og når der sker ting som denne i Pernilles liv, så er faderen savnet. - Jeg ville gerne have haft ham med på sidelinjen, siger hun.

Blå bog Pernille Ottosen Bach med kunstnernavnet Leeloo bor i København med sin familie bestående af sin mand og to børn.

Hun er 34 år og er opvokset i Aabenraa og boede i byen indtil 2003. Hun gik både på Aabenraa Friskole og på Aabenraa Statsskole.

Var med i den første sæson af talentkonkurrencen "Popstars" tilbage i 2002 og i "Voice" i 2011.

Hun er datter af afdøde Angel Ottosen, der ud over at være leder af Frøslev-Polde Naturskole var kendt som en dygtig sanger og guitarist. Han døde i 2014.

Leeloo er et gammelt kælenavn.

Hun udgav debutalbummet "I Am What You Want" i 2010.

I 2017 indspillede hele Danmarks rockmama Sanne Salomonsen Leeloos sang "Hvor er jeg så" til sit album "Baby Blue".

Hun er i studiet lige nu for at indspille ny musik, som udkommer lige efter grandprixet.

Lørdag den 23. februar deltager hun i Dansk Melodi Grand Prix i Boxen i Herning med sangen "That Vibe".

Sangen er skrevet og komponeret af canadiske Laurell Barker, Ludvig Hilarius Brygmann og svenske Maria Marcus, som herhjemme mest kendt for at synge titelsangen til "Anna Pihl" sammen med Niels Brinch.

Du kan følge hende på Facebook under pernille.leeloo og på Instagram under pernilleleeloo.





Sangerne og værterne samlet på det store fællesbillede, da sangene til årets Melodi Grand Prix blev offentliggjort. Leeloo sidder bagerst i midten. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Elsker at synge til private fester Hendes store passion for musik stammer også fra faderen, og allerede som 13-årig begyndte begyndte hun at optræde med sine egne sange. Da hun var 16 år, deltog hun i Popstars, og i 2008 sang hun "Guld værd for mig", der er med på soundtracket til filmen '"Anja & Viktor - i medgang og modgang". I dag lever hun af musik. Hun skriver sange til blandt andre Sanne Salomonsen, udgiver selv, underviser, og så bliver hun ofte hyret til private fester som fødselsdage og bryllupper. - Det lærte jeg af min far, for jeg var meget med ham ude og spille til private fester. Det elsker jeg, og det er jeg ikke blevet for fin til, hvis man kan sige det sådan. Der er noget intimt over at få lov til at komme på folks store dag og spille, for det er en stor ting for dem, så det er en tillidserklæring, at de tør overlade det til mig. Samtidig kommer man tæt på folk og kan se deres reaktion, og det er noget helt andet end at stå på scenen på Tobakken i Esbjerg, forklarer Leeloo.

En ære at være blandt de ti udvalgte Noget helt andet bliver også oplevelsen med Melodi Grand Prix. Her venter det helt store sceneshow med tv-kameraer, lys og formentlig ingen mulighed for at se publikums reaktion, men det glæder Leeloo sig til. - Hele oplevelsen med DR har været positiv, og jeg kan se frem til, at der er nogen, der tager sig af alt for mig, hvilket jeg er ikke vant til. Så jeg kan være en lille stjerne i en måned, griner hun. Om små to uger rykker hun fra familien i København til Herning for at begynde de ugelange prøver, så alt sidder i skabet til lørdag den 23. februar. Forventningerne kan hun ikke rigtig sætte ord på lige nu, men hun synes, det er stort overhovedet at være blandt de ti, som er med i kapløbet om at repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix. - Det er rigtig svært at komme med, og jeg ville heller ikke være med, hvis jeg ikke gik efter at vinde, men jeg har ikke engang nået at høre de andre sange endnu. Sang nummer 10 har en god statistik for at ende i top 3, og hvis den gør det, så er jeg glad, siger Pernille Leeloo Ottesen.