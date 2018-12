Leder på økonomisk trængt skole fratræder: Kroppen siger stop

Efter tre år som skoleleder på Tinglev Skole har Pia Diabelez indgået en frivillig fratrædelsesaftale med Aabenraa Kommune. For meget arbejde har fået hende til at ønske at stoppe.

- Jeg har været - og er stadig - helt vildt glad for mit arbejde, men jeg er bare nødt til at passe på mig selv. Jeg har arbejdet alt for meget, og når jeg mærker efter på min krop, så er den træt. Nu, forklarer Pia Diabelez sin beslutning.

Underskud skal afvikles

Arbejdsbyrden er ikke kommet bag på hende, men det er ingen hemmelighed, at der har måttet løbes ekstra stærkt, fordi skolen er presset økonomisk. Pia Diabelez har derfor blandt andet valgt i en periode at spare på ledelsen, så der foruden hende kun har været én afdelingsleder mod tidligere to.

Alligevel står Tinglev Skole for i januar at skulle fremlægge en plan for, hvordan årets underskud på over fire millioner kroner skal afvikles. I den forbindelse udtalte hun, at ansvaret for økonomien fuldt ud var hendes, men med tilføjelsen "generelt tænker jeg, at der er for få penge i systemet i forhold til det, der er behov for".