Lavede ballade ved Gazzværket

Aabenraa: En patrulje havde natten til tirsdag travlt, da den stoppede ved natklubben Gazzværket i Aabenraa. En 23-årig mand fra Aabenraa blev først og fremmest sigtet for at have 0,2 kilogram kokain på sig. Dernæst blev en 27-årig mand fra Bolderslev sigtet for fornærmelig tiltale, idet han først spurgte betjentene om de kunne køre ham hjem og derefter svare "I er fandeme også bare nogle svin", da betjentene nægtede.

En 18-årig mand fra Gentofte optog dog politiets tid mest. Manden blev afvist ved døren til natklubben, hvilket frustrerede ham så meget, at han skabte til gene for flere andre. Da betjentene anholdt manden, kom han med fornærmelig tiltale mod betjentene på stationen. Han blev sigtet for begge forhold.