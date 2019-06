Hændelserne fandt sted den 18. og 26. oktober 2018 på rasteplads Frøslev Øst, Sønderjyske Motorvej i Padborg. I begge tilfælde har de tiltalte benyttet samme teknik - at skære lastbiltrailerens presenning i stykker for at få adgang til lasten.

Padborg: Seks polske mænd i alderen 21 til 36 år er tiltalt for at stjæle Lego for 1,3 millioner kroner.

UKA Vest har efterforsket sagen

Anholdelsen i Danmark blev foretaget af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA Vest) under Syd- og Sønderjyllands Politi, som også har efterforsket de to hændelser.

Under efterforskningen er der blandt andet gjort brug af samarbejdet i det såkaldte PCCC (Police and Custom Cooperation Center) - et samarbejde mellem dansk og tysk politi og toldvæsen, der har kontorer i UKA Vest. Samarbejdet gør det muligt at dele efterforskningsoplysninger på tværs af landene.

Udover det store tyveri, og det mislykkede forsøg ugen inden, er en af mændene tiltalt for at have været i besiddelse af en strømpistol.