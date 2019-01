Lastbilchauffør blæste alkometret højt op: Risikerer fængselsstraf

En hviderussisk lastbilchauffør blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg efter at have kørt promillekørsel. Det kan ende med fængselsstraf.

Sønderjysk Motorvej: En 45-årig hviderussisk lastbilchauffør blev torsdag standset og sigtet for at køre med for høj promille. Manden blev fredag fremstillet i et grundlovsforhør klokken 10.30. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Flere bilister kontaktede torsdag politiet efter at have set en slingrende lastbil. Den første anmeldelse kom klokken 12.26, hvor lastbilen befandt sig på Sønderjysk Motorvej ved Vojens og kørte i sydgående retning.

Efterfølgende blev lastbilen bragt til standsning ved Aabenraa-kanten, oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge Politiets tweet blæste chaufføren alkometret så højt op, at der kan være tale om fængselsstraf i straframmen. Derfor blev manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Politiet oplyser ikke manden promille, da alkometret kun er vejledende, og der dermed afventes svar fra den efterfølgende blodprøve af chaufføren.