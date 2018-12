Larver i krydderier udløser sur smiley

Aabenraa: To besøg af Fødevarestyrelsen inden for ganske kort tid faldt ikke heldigt ud for Asian Købmand, der ligger på gågaden i Aabenraa. Under det første besøg i begyndelsen af november fik butikken indskærpet, at der skulle bedre styr på håndteringen af fødevarer, rengøringen og vedligeholdelse, samt at mærkningen af fødevarerne ikke var god nok.

Under en opfølgende kontrol midt i december var der kommet styr på det meste, men ikke krydderierne.

- I mange af de beholdere, hvor der er tag-selv-krydderier, er der konstateret spin og larver. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at krydderierne ikke er egnet til menneskeføde, skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.