Lars Schmidt og Genner Blik kan blive årets blikkenslager

Rødekro: I en pressemeddelelse fra bygogbolig.dk glæder Lars Schmidt fra Genner Blik sig over, at han er i finalist til Årets Håndværker i kategorien Årets Blikkenslager.

- Vi vidste at finalisterne til vores kategori blev offentliggjort, så min hustru og jeg sørgede for at køre hjem i tidsrummet, så vi kunne se det på Facebook. Og spændingen blev presset lige til det yderste, for vi var den sidste virksomhed, der blev trukket op af bowlen. Men da vi hørte vores navn, råbte vi begge op og begyndte at danse jublende rundt. Vi er gået målrettet efter at få en finaleplads i år, og så er det jo et kæmpe skulderklap, når missionen lykkes, fortæller Lars Schmidt i pressemeddelelsen.

Virksomheden er blandt de i alt 238 håndværksfirmaer fordelt på 27 forskellige kategorier, som har fået de højeste ratings fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen www.anmeld-haandvaerker.dk, der danner baggrund for kåringerne af Årets Håndværker 2019.