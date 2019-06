Lars Løkke og Mette Frederiksen kan forvandle det gule Syd- og Sønderjylland til en lilla landsdel

Mens der er stor grund til bekymring hos de lokale politikere hos Dansk Folkeparti i Syd- og Sønderjylland før valget på onsdag, er der optræk til glæde hos de lokale socialdemokrater og Venstre-folk: En meningsmåling i løbet af ugen pegede på, at det syd- og sønderjyske område skifter fra den gule farve til en lilla landsdel, da det store røde og det store blå parti nu står til at blive de to største i området.