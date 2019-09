HOVSLUND: Beboerne i den nordligste del af Aabenraa Kommune - det vil sige Genner, Hovslund Stationsby, Rugbjerg og Øster Løgum vil blive ramt af mere støj, når forsvaret i 2023 begynder at bruge de nye F-35 jagerfly i stedet for de nuværende F-16 fly.

Høringssvar

Forsvarsministeriet har gennemført en høring på baggrund af de støjgener, der ventes i Skrydstrup og omegn, når først de nye jagerfly begynder at starte og lande.

Aabenraa Kommune er blandt dem, der har indsendt høringssvar.

Forsvarsministeriet har lovet at kompensere de beboere, der bliver mest udsat for støjgener, når de nye kampfly går på vingerne. Om det også kommer til at omfatte beboere i Aabenraa Kommune er uvist, men formanden for teknisk udvalg, Arne Leyh Petersen (DF), har forsøgt at sikre dem kompensation gennem høringssvaret.

- Vi forventer, at alle borgere i den nordlige del af kommunen, der er støjbelastede som følge af udvidelsen, vil blive omfattet af kompensationsordningen, skriver udvalgsformanden til Forsvarsministeriet.

Ministeriet har tidligere oplyst til JydskeVestkysten, at resultatet af høringen vil blive offentliggjort inden efterårsferien i uge 42.