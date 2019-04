Langt ude på landet: Hér ligger centrum for islænder-heste

Efter to års arbejde kunne Dorte Støy og Jørgen Stærmose endelig indvi deres oval-bane i Kragelund. Stedet bliver centrum for ridning på islænder-heste.

- Så vi håber, at Sønderjylland bliver det sted, hvor man rider islænderheste, lød det fra Dorte Støy. Hun og Jørgen Stærmose har de seneste to år brugt masser af tid og kræfter på papirarbejde for at få alle tilladelser i hus og en stor del af deres sparepenge på at etablere anlægget.

Kragelund: Hvis man vil have noget særligt, så gider man også godt at yde en ekstra indsats. Og så er det ligegyldigt, om det er langt ude på landet og langt fra alting.

Dorte Støy og Jørgen Stærmose købte det såkaldte Skyttehus for knap fem år siden. På det tidspunkt blev en del af bygningerne brugt til ferielejligheder, der var indrettet i den tidligere grisestald. Padborg Rideklub lejer sig ind i nogle af bygningerne.Stald Skyttehus har islænderhesten i centrum. Stalden har plads til knap 30 heste, men den er for det meste tom, eftersom islændere helst vil gå ude året rundt.Etableringen af ovalbane-anlægget har taget godt to år. Det var ét år mere end planlagt, men det skyldtes den tørre sommer, hvor entreprenør-maskinerne holdt stille.Anlægget opfylder internationale krav. Det betyder, at der også kan afvikles VM for islænderheste.Centeret regner med at kunne tiltrække islænder-ryttere fra Danmark og Tyskland.

Projekt båret af passion

Landdistriktskoordinator Karsten Gram erkendte potentialet i centeret, der også kan byde på shelters og faciliteter til ridelejre.

- Det er en anderledes form for turisme, som jo netop er den ene af de tre muligheder for at udvikle i landsdelen, hvor fødevarer og sundhed er de andre to. Projektet med islændercenteret var hos LAG - den lokale aktionsgruppe - blevet vurderet til ug kryds og bolle, forklarede han.

Borgmester Thomas Andresen kunne glæde sig over, at etableringen af anlægget var blevet båret af passion, en lidenskab for islænder-ridning, sagde han og undlod klogeligt at benævne hestene som "ponyer".

- Men jeg har endnu til gode at se, hvad det hele går ud på, lød det fra borgmesteren.

Det fik han rig lejlighed til, for efter at han havde klippet den røde snor, drog Dorte Støy og Jørgen Stærmose som de første ud på ovalbanen for at demonstrere gangarten tølt.

De to initiativtagere var i sagens natur mægtig stolte over at anlægget nu stod færdigt.

- Det er dejligt. Vi har sovet godt i nat i visheden om, at nu var der ikke mere, vi kunne gøre. Det er der så alligevel - men det er småting. Det er rigtig godt at se, at området kan bære et så stort arrangement med mange køretøjer, heste, folde og telte med boder og aktiviteter. Det er de faciliteter, der skal til for at kunne holde en såkaldt gædingakeppni, altså en islænder-konkurrence, hvor det handler mere om hesten end rytteren. Det gælder om at finde den bedste hest ved en sådan konkurrence, forklarer Jørgen Stærmose.