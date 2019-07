Langt om længe: Byggeri af ny feriekoloni går i gang

- Kort før sommerferien besluttede bestyrelsen, at nu må det briste eller bære. Lykkes det os ikke at skaffe de sidste penge via fondsmidler eller sponsorater, så låner vi resten af pengene. Nu skal vi altså have bygget verdens fedeste feriested for børn, siger forretningsføreren om opførelsen af den nye Naldtanglejren ved Varnæshoved.

Landmåleren har fået besked på, at han godt kan begynde at sætte byggeriet af. Og om en måneds tid forventer Karsten Gram, nyansat forretningsfører for Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, at han kan tromme børn og voksne fra byens institutioner sammen til første spadestik.

Den gamle Naldtanglejren blev revet ned for knap to år siden, og grunden har siden stået øde hen. Arkivfoto: Claus Thorsted

Det har dog knebet med at rejse de sidste penge, og så har det trukket ud med at få de endelige byggetilladelser i hus. Beliggenheden lige ved vandet har stillet særlige krav til byggeriet, men nu er alt formelt på plads, ligesom der også er fundet en entreprenør.

Det var helt tilbage i april 2013, at FDDB gjorde opmærksom på, at den populære feriekoloni, som foreningen har ejet siden 1956, var så nedslidt, at der måtte findes en løsning, hvis også kommende generationer skulle have glæde af fristedet ved Alssund.

Fem har budt ind

Det bliver Bo Michelsen A/S, der skal bygge det nye feriested. FDDB har haft fem lokale virksomheder til at byde ind på opgaven, og her afgav Tønder-entreprenøren det bedste tilbud.

- Vi mangler lige at få de sidste småting på plads med dem, for vi har jo et budget, vi skal holde, så der skal hugges en hæl og klippes en tå. Men det skal vi nok få hen, lover Karsten Gram, der også er i fuld gang med at finde ud af, hvordan de sidste penge kan skaffes. For selv om det er blevet besluttet at låne sig frem for at få enderne til at nå sammen, er det fortsat håbet, at byggeriet kan finansieres uden lån. Det vil jo give foreningen det bedste afsæt for den fremtidige drift.

- Ud over de otte millioner kroner fra A.P. Møller har vi omkring én million fra andre fonde og sponsorer, så vi taler om, at vi skal skaffe yderligere mellem én og to millioner kroner, siger forretningsføreren.