Lang venteliste gør ikke ringriderfrokosten større

En længere venteliste for at få billetter til ringriderfrokosten udløser ikke større telt, lyder det fra Ringriderkomitéen. I stedet håber man at kunne reducere ventelisten med de billetter, der kommer tilbage i puljen.

Aabenraa: Ventelisten til dette års ringriderfrokost mandag den 2. juli omfatter foreløbig 180 borgere, der håber på at få en billet til festen.

Det fortæller koordinator Klaus Schulz fra Ringriderkomitéen.

- Det er flere, end vi plejer at have, erkender han.

Den store efterspørgsel på billetterne får dog ikke Ringriderkomitéen til at ændre på konceptet.

- Teltet er jo ikke større - der kan ikke være flere mennesker. Og vi vil heller ikke leje et større telt. Så skal vi også leje ekstra lyd. Det betyder at vi lige pludselig skal have et par hundrede flere ind bare for at det kan løbe rundt. Det er hele tiden en afvejning af hvad det koster at få flere ind - også på det beredskabsmæssige plan med hensyn til adgangs- og flugtveje. Lige nu kører vi på det maksimale antal, hvad vi kan få ind i teltet.

Der blev åbnet for salget af billetter lørdag den 5. maj, - og samtlige godt 140 billetter blev revet væk.

Der kan dog komme flere billetter til salg, påpeger Klaus Schulz.

Hvert år får nemlig firmaer, sponsorer og organisationer forkøbsret til langt størsteparten af de i alt 1.700 billetter. Men ikke alle ønsker at gøre brug af denne mulighed. Og i mange tilfælde har firmaer og sponsorer ikke brug for alle de billetter, de har mulighed for at købe.

- De ubrugte billetter går derefter tilbage i puljen. Vi har dog endnu ikke fået tilbagemeldinger fra alle - de har frist frem til 14 dage før frokosten, fortæller Klaus Schulz.