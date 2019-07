Landsbyens gadekær er svært at finde

Åben By

Aaben by er et projekt fra JydskeVestkysten i Aabenraa, som giver dig mulighed for at få indflydelse på de artikler, vi laver.Skriv til os, hvis du har et spørgsmål til en af vores artikler, hvis du er nysgerrig efter et særligt emne, eller hvis du bare undrer dig over noget i din by eller kommune.



Vi besvarer mindst ét spørgsmål om ugen og giver også vores læsere mulighed for at stemme på de bedste forslag til emner, vi kan tage op.



Konkret finder du spørgeformularen under vores artikler på jv.dk eller på forsiden af jv.dk/aabenraa. Desuden kan du gå ind på redaktion.jv.dk/aabenby og stille dine spørgsmål. Her kan du også læse mere om projektet.