Landsby stod på den anden ende

Kulturnat Løjt blev igen noget af et tilløbsstykke, og det er et arrangement, der er kommet for at blive.

- Vi har prøvet at skabe et samfund, som det ser ud i det virkelige liv. Der er 15 forskellige virksomheder, og alle elever er med og har et arbejde. Det fedeste har været at se samarbejdet mellem de store og små elever. Det har været helt fantastisk, og de har været gode til at hjælpe hinanden, siger Mette Briand, der er lærer på Løjt Kirkeby Skole.

Efterfølgende valgte rigtig mange at gå over på Løjt Kirkeby Skole, hvor eleverne stod klar til at præsentere deres minisamfund Løjstrup, som de har arbejdet med at få på benene i den forgangne uge.

Rigtig spændende

Den 12-årige Jasmin Scheel går i 7. klasse, og hun havde besluttet sig for at være journalist i mediehuset i Løjstrup.

- Vi har lavet en avis, der beskriver, hvordan ugen er gået, og det har været rigtig spændende. Vi skal lære at forberede os på, hvordan det bliver at komme ud i det virkelige liv, siger Jasmin Scheel, der ikke afviser, at hun muligvis vil være at finde i mediebranchen, når hun bliver voksen.

Det var ikke kun Løjt Kirkeby Skole, der viste sig frem i løbet af dagen. Løjt Brandstation havde også åbent hus, og her var et af budskaberne, at røgalarmer redder liv. Brandstationen brugte også lejligheden til at opfordre folk til at melde sig som frivillig brandmænd.

Dagplejen i byen inviterede også inden for, og her er sloganet, at i dagplejen giver vi dit barn ro til at gro.

Kulturnat Løjt bød også på et jazztelt, og her kiggede Johnny Hansen fra Kandis også forbi, mens Richard Ragnvald gav koncert i idrætshallen. Socialdemokraterne og Nye Borgerlige benyttede også lejligheden til at gøre opmærksom på sig selv, og med tiden ender det måske med et decideret folkemøde i Løjt Kirkeby.