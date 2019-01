Landsby mister slagter efter 30 år: Vi er blevet ansat hos vores søn

Lukningen af slagterforretningen betyder nemlig ikke, at Poul Hansen og hans 59-årige kone siger farvel til arbejdsmarkedet og branchen. De vil også fremover lange kød over disken.

- Vi vil gerne have nogle færre timer og ser frem til en normal arbejdsuge i stedet for 60 timer, siger den 61-årige Poul Hansen.

Terkelsbøl: Efter 30 gode år har landsbyen Terkelsbøl ved Tinglev mistet sin slagter. Poul Hansen har sammen med sin kone, Annette, valgt at sige stop, og det er der en bestemt grund til.

Mange beklager, at vi nu er lukket, men de forstår det godt.

Annette Hansen har sammen med sin mand Poul besluttet sig for at lukke deres slagterforretning I Terkelsbøl. Privatfoto

30 gode år

Annette og Poul Hansen har valgt at blive boende i Terkelsbøl, og i landsbyen har man forståelse for, at de lukker slagterforretningen, selv om mange er kede af det.

- Mange beklager, at vi nu er lukket, men de forstår det godt. Inden lukningen ved årsskiftet har vi da også fået lidt vin af kunderne og drukket en tår øl sammen, siger Poul Hansen, der håber, at mange af hans stamkunder rykker med til Kær, der ligger få kilometer fra Sønderborg.

- Efter 30 år har vi oparbejdet en vis kundekreds, som vi håber kommer med til Rønhaveslagteren, siger han.

Beslutningen om at lukke slagterforretningen i Terkelsbøl har måske ikke været nem for Poul og Annette Hansen, men nu ser de frem til et nyt kapitel i deres liv.

- Vi har haft 30 gode år, og nu glæder vi os til vores nye tilværelse, siger Poul Hansen.