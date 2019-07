Bolderslev: I landsbyerne er folk vant til, at de selv må yde en indsats, hvis der skal ske en positiv udvikling. Ifølge dagligvaregrossisten Dagrofa har det blandt andet resulteret i, at der er oprettet omkring 80 nye borgerfinansierede købmandsbutikker i landsbyer over hele landet de senere år.

I Bolderslev drejede den sidste købmand nøglen om i 2016, og kort efter blev der dannet en gruppe under Bolderslev Lokalråd, der skulle undersøge mulighederne for at få gang i en borgerdrevet købmandsbutik i landsbyen.

Men planerne er stødt på forhindringer og er derfor foreløbig stillet i bero.

Det fortæller formanden for Bolderslev Lokalråd, Henning Frisk.

- Vi har haft svært ved at finde egnede lokaler til en købmandsbutik. De lokaler, som vi på et tidspunkt havde kig på, de er ikke tilgængelige, forklarer han.

- Hvis en forretning skal have et omsætningsgrundlag i Bolderslev, så skal den placeres ved Hellevad-Bov vejen. Det betyder, at vi kan blive nødt til at opføre en ny forretning, og det vil blive meget dyrt, lyder det fra lokalrådets formand.

Henning Frisk har dog ikke opgivet drømmen om, at Bolderslev engang kan få sin egen købmandsforretning igen.

- Hvis der kommer en købmand, som gerne vil drive forretning i byen, så er vi klar til at hjælpe. Men det afhænger af, at vi finder den rigtige person, understreger han.