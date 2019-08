Landsby klar til at finde en halv million

Det beviste de søndag, da en stor del af landsbyen lagde sig i selen for at samle penge ind til en renovering af det 50 år gamle - men meget benyttede - udendørs svømmebad.

Hurtig beslutning

- Det er fantastisk med den opbakning, vi har i dag. Vi tog en hurtig beslutning med det her arrangement, for vi ville gerne holde det, mens svømmebadet stadig er åbent, forklarede formanden for idrætscentret, Christian Iwersen, inden de første svømmere blev sendt afsted.

Vejret var ikke det allerbedste til udendørs svømning, så det var bare med at svømme sig til varmen. Mens de første seks svømmere halsede op og ned ad svømmebassinet i et kvarter, gjorde næste hold klar. Blandt dem var Kirsten Nørgård Christensen, der sidder i byrådet for Venstre og er formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Hun er vokset op i Bylderup, og har selv tilbragt mange sommerdage i byens friluftsbad.

Nu trænger det til en grundig renovering af både rør og belægning. Det vil koste omkring 3,5 millioner. Aabenraa Kommune vil tidligst sætte penge af til formålet i 2021, men borgerne i Bylderup-Bov har luret, at det er en god idé selv at have lidt på kistebunden, hvis man skal have kommunen til at bidrage.

- Målet er at vi har en halv million kroner samlet ind i 2021, lød det fra Christian Iwersen.