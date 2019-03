Landmænd trænger til sol og varme

Plads til vandet

Indtil videre give de store mængder af nedbør dog ikke grund til bekymring hos Helge Lorenzen.

- Vi har haft et tørt efterår og en tør vinter, så jorden havde plads til den megen regn. Derfor har de store mængder nedbør ikke gjort skade. Men drænrørene er fyldt nu, og vi skulle gerne snart have lidt sol og varme, så såningen kan komme i gang, siger han.

- Lige nu er jorden for våd til at landmændene kan så. Markerne skulle gerne have lov til at tørre godt af i en uge eller to. Vi skal helst ikke have flere af de dage med 20-30 millimeter regn.

En del af landmændenes afgrøder bliver sået allerede i efteråret, og de har det godt.

- Det ser grønt og fint ud derude, så med vinterafgrøderne har vi ikke noget problem, fortæller Helge Lorenzen.