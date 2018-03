Landmænd fra mindretallet: Bekæmpelse af vildsvin skal ske i samarbejde med Tyskland

Den tyske landboforening i Sønderjylland ønsker ikke et hegn langs grænsen. Foreningen vil hellere bekæmpe vildsvinene nord for Kieler-kanalen i samarbejde de tyske myndigheder.

Jørgen Popp Petersen, der er formand for LHN, det tyske mindretals landboforening, er ikke begejstret for regeringens planer om at etablere et hegn langs grænsen for at holde vildsvinene ude.

- Jeg vil meget gerne vide, hvordan kommunikationen er med vores tyske naboer. Hvis vi skal tænke på, hvad der giver mest mening veterinært, så er det helt klart at samarbejde med tyskerne om at bekæmpe vildsvinene nord for Kieler-kanalen., siger Jørgen Popp Petersen, der selv driver svineopdræt og dermed har en klar interesse i at forhindre, at den afrikanske svinepest kommer til Danmark.

- Kieler-kanalen har standset vildsvinene gennem mange år. Nu er der kommet vildsvin over kanalen, men det er helt klart her, det er nemmest at standse udbredelsen. Vi bør have forståelse med vores umiddelbare naboer og ikke bare lade dem i stikken ved at sætte et hegn op, siger Jørgen Popp Petersen.

Han mener, at det i højere grad er madaffald end vildsvin, der er skurken, når det gælder udbredelsen af den afrikanske svinepest.