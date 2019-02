Landboforening har vendt underskud til overskud

Tinglev: Minus er blevet til plus. Årsag: Flere kunder - nu over 700 - og større efterspørgsel på rådgivning.

Tage Hansen, direktør for det tyske mindretals landboforening, LHN, kunne på tirsdagens generalforsamling berette om et 2018, der er gået godt.

- Forskellen fra 2017 er, at vi har haft en større omsætning i vores rådgivning. Det er både, fordi vi har fået nye kunder, men også fordi de eksisterende kunder har brugt os mere, forklarer han og glæder sig også over, at foreningen år efter år har formået at holde antallet af fuldtidsbedrifter blandt sine kunder status quo.

Derudover har LHN's 33 medarbejdere i Tinglev fortsat succes med at trække kunder til, der ikke er landmænd på hverken hel eller halv tid.

- Det kan være mindre håndværkere eller detailhandlere, som vi kan hjælpe med alt det, vi jo i forvejen kan: regnskaber, skat, strategi, jura. Det giver også en mere varieret arbejdsdag for medarbejderne, forklarer direktøren.