LandboSyd nærmede sig i det seneste regnskabsår 100 millioner kroner i omsætning, og over halvdelen er skabt på kunder uden for det sydøstlige Sønderjylland. Satsning på digitale løsninger og skarpt fokus på landbrug er en del af forklaringen på succesen.

Her kan han fortælle, at omsætningen nåede op på 98,3 millioner kroner, at der er budgetteret med at nå over 100 millioner i indeværende år, og at overskuddet lød på to millioner kroner.

- Vi er blevet mere og mere kendte, og over halvdelen af vores omsætning bliver i dag skabt uden for vores oprindelige markedsområde, forklarer administrerende direktør Anders Andersen, der tirsdag aften på Gråsten Landbrugsskole vil fremlægge årsrapporten for 2018 på foreningens generalforsamling.

Aabenraa: Navnet er LandboSyd. Men det er nu længe siden, den sønderjyske landboforening med hovedsæde i Aabenraa kun har været for syd- og sønderjyder. Gennem de seneste 10-15 år har flere og flere landmænd landet over fået øjnene op for den rådgivning, de i dag 140 ansatte på Jens Terp-Nielsens Vej kan yde.

Robotten klarer regnskab

- Det er tilfredsstillende. Vi ejes jo af vores medlemmer og er ikke sat i verden for at lave størst muligt overskud, men arbejder på at have konkurrencedygtige priser, siger Anders Andersen, der desuden bruger pæne summer på at sikre, at LandboSyd går forrest, når det kommer til digitale løsninger.

- Vi får flere og flere af de rigtigt store kunder, og der er rigtig god mening i, at en række processer automatiseres, forklarer Anders Andersen og giver som eksempel, at en robot i dag kan læse de kontoudtog, der sendes direkte fra banken, sammenligne med de digitale fakturaer, landmanden har lagt ind, og så giver den et bud på, hvordan det skal konteres i regnskabet:

- Det betyder, at landmandens økonomi hele tiden er opdateret, og han hurtigere kan tage beslutninger om, hvad han skal gøre.