Læser: Skiftende hastighed er ikke logisk

Den nye cykelsti fra Genner til Løjt krydser hovedvejen to gange, og begge steder er der hastighedsbegrænsning på 70 kilometer i timen. Men mellem de to steder, må bilerne køre 80, selv om her er udkørsel fra campingplads.

Genner: Bilister, der kører ad hovedvejen mellem Nørbyvej og Genner, skal holde godt øje med hastighedsbegrænsningerne. De går nemlig lidt ned og op - og så ned igen. Hastigheden er blevet sænket til 70 kilometer i timen de to steder, hvor bløde trafikanter krydser hovedvejen for at komme ind på den nye cykelsti. Men på den mellemliggende strækning må man stadig køre 80 kilometer i timen. Det har undret en læser, Erik Berg fra Genner, som gennem Aaben By foreslår, at der er en ens hastighed på 70 kilometer i timen hele vejen fra Nørbyvej til Rundemøllevej. - Jeg synes ikke, det er smart, at man over en strækning på 500-600 meter må køre 80. Her er der indkørsel til Genner Hoel Pandekagehus, High Park og minigolfbane, skriver Erik Berg.

På strækningen foran Genner Hoel må man stadig køre 80 kilometer i timen. Til gengæld er der kommet grønne rumlestriber midt på vejen.

Rumlemarkering Ingeniør Henrik Hasling fra Aabenraa Kommunes trafik og anlæg, oplyser, at hastigheden er sænket til 70 kilometer i timen de to steder, hvor bløde trafikanter krydser hovedvejen, og der samtidig er en sideforskydning af vejbanen. - Vi har vurderet, at oversigten er tilstrækkelig god ved udkørslen fra campingpladsen, og derfor mener vi ikke, det er nødvendigt at sænke farten på den strækning. - Før var der to indkørsler - en til campingpladsen og en til rastepladsen. Nu har vi lukket den ene indkørsel, og vi har lavet grøn rumlemarkering for at gøre køresporene lidt smallere. Det har også en fartdæmpende effekt, forklarer Henrik Hasling. Han oplyser desuden, at der ikke er registreret ulykker ved udkørslen fra Genner Hoel de seneste fem år.