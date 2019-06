Lærlingepris til fodboldtalent i grænselandet

Felsted: "Sådan en som Mads møder man bare ikke særlig tit".

Mads er i denne sammenhæng en blot 22-årig speditørelev med efternavnene Knudsen Blom. Til daglig er han ansat hos transportfirmaet H.P. Therkelsen i Padborg, i fritiden spiller han fodbold på divisionsniveau i Tønder, og mandag aften modtog han DI Sønderjyllands lærlingepris.

Det er i denne sammenhæng, at den indledende sætning skal læses. H.P. Therkelsen fik nemlig en lang række af firmaets afdelingsledere til at sætte nogle ord på, hvem Mads Knudsen Blom er som medarbejder og som kollega for at kunne skrive den indstilling, der endte med at give ham lærlingeprisen.

Indstillingen kom til at fylde et par A4-sider, og de verbale roser er både store og mangfoldige. Han kaldes videbegærlig, han ynder at sige, at han hellere vil have ris end ros, for det er med "til at udvikle mig", og "Mads har taget os med storm", som det blandt andet hedder i indstillingen.