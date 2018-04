Lær at ro havkajak

Aabenraa: Aabenraa Havkajak klub tilbyder et begynderkursus i DGI regi i at ro havkajak. Man starter med et informationsmøde om begynderkurset onsdag den 23. maj klokken 19.00 i den tyske roklub.

Den 26. maj mødes man i Tinglev svømmehal klokken 10-14, hvor man får mulighed for at sidde i en kajak. Der vil være instruktører og medhjælpere tilstede. Begynderkurset Havkajak 1 starter den 16. og 17. juni kl. 9.00. Der bliver undervist i selvredninger og makkerredninger, samt teknik der svarer til et begynderforløb samt navigation og sikkerhed til vands.

Kurset slutter med lille prøve, og der udstedes DGI 1 Bevis. Efterfølgende vil der være ro-aftener for at blive frit roet. Man skal have roet 75 km, før man selv må ro. /EXP