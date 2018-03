Lænket til lejlighed i fire måneder: 90-årig kørestolsbruger tæt på at få ændret kommunal regel

- Jeg skal bare blive her, ræsonnerer Vagn Aage Jeppesen, der godt kan få hjælp, når han skal på sygehuset, for så er det Region Syddanmark, som sørger for transporten.

Der eksisterer et hjælpemiddel, der hedder en trappetjener, men kommunen betaler ikke for den ydelse.

- Jeg ringede til Flextrafik for at høre, hvordan vi klarer det med trapperne. Det kunne de ikke klare, fortæller Vagn Aage Jeppesen.

Aabenraa: Det er ikke meget, 90-årige Vagn Aage Jeppesen har været uden for sin lejlighed på anden sal på Kallemosen de seneste måneder. Han lider af kronisk nervebetændelse i begge knæ, og for fire måneder siden blev han kørestolsbruger. Dermed er han egentlig berettiget til handicapkørsel hos Aabenraa Kommune. Problemet er bare, at kørslen kun gælder fra gadeplan til gadeplan, og der er ingen elevator i ejendommen.

Fester i fare

Kommunen har i stedet henvist Vagn Aage Jeppesen til det private selskab DanTrafik i Tinglev. I marts venter to glædelige begivenheder for Vagn Aage Jeppesen. Hans hustru, Aase, fylder 90 år, og parret kan senere på måneden fejre krondiamantbryllup - 65 års ægteskab. Begge mærkedage skal fejres på Røde Kro i Rødekro. Det vil koste 1000 kroner pr. tur for Vagn Aage Jeppesen.

- Vi ved ikke, hvad vi gør, for vi skulle jo gerne selv kunne komme med, forklarer Vagn Aage Jeppesen.

Der er bestilt transport fra Tinglev, men det er ikke sikkert, den kommer i spil.

- Jeg er næsten sikker på, det bliver aflyst. Det er 4000 kroner for transport, og så kommer festerne oveni, siger Vagn Aage Jeppesen, der har forhørt sig hos kommunen om muligheden for transporthjælp.

Den er der også brug for, hvis parret skal finde et andet sted at bo. Problematikken er generel og handler ikke kun om de to fester. Parret har mulighed for at få en ældrelejlighed, hvor der ikke er trapper. Sagen er imidlertid den, at Vagn Aage ikke kan blive transporteret ud for at se den nye lejlighed.

- Jeg vil ikke tage en lejlighed, jeg ikke kan se først. Derfor har vi sagt nej tak til den, siger Vagn Aage Jeppesen.