Lånere og gæster på Folkehjem må finde traveskoene frem

Parken skal stå færdig, når Sønderjylland næste år fejrer 100 året for Genforeningen med Danmark, men i mellemtiden kan det blive en smule besværligt at besøge Folkehjem og bibliotek.

Kommunen begynder nemlig i denne uge arbejdet med at omdanne parkeringspladsen foran Folkehjem til en Genforeningspark, som skal være en attraktion og et grønt åndehul i fremtidens Aabenraa.

AABENRAA: I den kommende tid er det en god idé at bevæbne sig med god tid og fornuftige sko, hvis man skal en tur på biblioteket eller til et arrangement på Folkehjem.

Ny indgang

Samtidig med at parkeringspladsen omdannes til genforeningspark, vil Folkehjem og biblioteket også få en ny fælles indgang.

Den gamle indgang bliver dog bevaret, indtil den nye står helt færdig.

Naja B. Hansen, som er projektleder for kommunen, fortæller, at der i første omgang vil så nogle enkelte parkeringspladser tilbage ud mod Haderslevvej, som kan bruges af gangbesværede.

Projektet omfatter også et parkeringsareal i den nordlige del af området. Det vil blive etableret først, og her kan gangbesværede så parkere, når de sidste pladser ud mod Haderslevvej sløjfes.

De fleste vil dog blive nødt til at finde parkeringsmuligheder i nærheden. Kommunen har udarbejdet et kort over, hvor der er muligheder for at komme af med bilen i byggeperioden.