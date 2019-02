Aabenraa: Restaurant Royal, Knapp'en, Under Sejlet, Gourmethuset, Café Kridt og La Pasta vil onsdag den 8. maj flytte en del af deres køkken ned på Gazzværket.

Her skal de nemlig sørge for at mætte de mange munde, som enten har været ude og løbe i Aabenraas nye Gourmet-Kvindeløb eller er med som én af løbernes gæster.

- Da Gourmetfestivalen ikke bliver til noget i år, har vi valgt at tage det bedste fra festivalen og køre det videre til det nye kvindeløb. Og vi synes, at streetfoodkonceptet med gourmetmad var rigtig godt, og derfor har løbet fået det navn, forklarer Per Hussmann fra Sport Event Syd, som arrangerer det nye løb sammen med Shop i City Aabenraa og Gazzværket.

Gazzværket bliver omdrejningspunktet for løbet, hvor kvinderne kan tage hen efter arbejde og deltage i den fælles opvarmning, inden starten går til løbet. Når de kommer i mål, er venner og familie velkommen til at komme og spise streetfood og hygge med de kvindelige løbere. Det bliver også på Gazzværket, hvor vejret afgør, om det bliver udendørs eller indendørs.

- Det bliver meget uformelt med borde og bænke enten udenfor eller indenfor. Vi tre arrangører har taget de opgaver, som vi hver især er gode til og kombineret dem til denne event. Vi glæder os til at se, hvordan kvinderne tager imod det, siger Per Hussmann.

De to løberuter på 5 og 10 kilometer samt den 5 kilometer lange gårute kommer til at ligge i Jørgensgård Skov.