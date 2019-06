Kvinder står i kø for at få plads på krisecenter

Voldsramte kvinder stod sidste år i kø for at få en plads på Aabenraa Krisecenter. Det samme er tilfældet i år.

Aabenraa: - 2018 var et travlt år, og vi havde rigeligt at se til.

Lederen af Aabenraa Krisecenter, Tove Lagoni, er lige nu ved at lægge sidste hånd på årsrapporten for 2018, og sammen med krisecentrets øvrige medarbejdere kan hun igen se tilbage på et år, hvor der har været rift om de fem værelser, som stedet tilbyder voldsramte kvinder.

Krisecentrets formål er nemlig at hjælpe kvinder og deres børn, der har har været udsat for for psykisk eller fysisk vold, og give dem et sted at bo for en periode. Det har der været hårdt brug for i 2018.

- Vi har i 2018 måttet afvise 22 kvinder og henvise dem til andre krisecentre på grund af pladsmangel, siger Tove Lagoni.

Sammenlagt har 42 kvinder og 45 børn boet på Aabenraa Krisecenter sidste år, og det er væsentligt flere end 2017, hvor 33 kvinder og 31 børn opholdt sig på krisecentret.

- En del af forklaringen på den forskel er, at vi var i gang med en større ombygning for to år siden, og det betød, at vi blandt var nødt til at afvise kvinder med børn i en periode, siger Tove Lagoni.