Kvinder gik en tur for den gode sag

Aabenraa: Nærmest som en forebyggende foranstaltning var der hængt orange paraplyer hen over gågaden i Aabenraa - og de kunne da også holde regnen væk fra den syvende og sidste udgave af Walk, Talk & Support, hvor 762 kvinder i alle aldre tog ud på en gåtur i den gode sags tjeneste.

For traditionen tro donerede de to kvinder bag WTS, Dorthe Bjerrum og Anette Schwartz, al overskuddet fra arrangementet til velgørende formål.

I år går pengene til Sønderjyske Kidz, som er et tilbud til udviklingshæmmede børn og unge, hvor de spiller håndbold.

Grundlæggeren af Lykkeliga, den tidligere tophåndboldspiller Rikke Nielsen, kunne ikke selv overvære arrangementet i Aabenraa - hun måtte melde afbud på grund af sygdom.

Det blev den sidste WTS. Efter syv år måtte Dorthe Bjerrum og Anette Schwartz sige stop, fordi arbejdet med at arrangere den velgørende event tager for meget tid.

- Det ender, hvor det i sin tid begyndte - på Storetorv. Dengang havde vi beskedne 160 deltagere. I løbet af de syv har vi en enkelt gang været helt oppe på 1.750 deltagere, da vi var flest, forklarer Anette Schwartz.

Allerede for et par uger siden meldte de to ud, at de var nødt til at stoppe.

- Det er rigtig ærgerligt. Men det kunne ikke være anderledes, erkender Anette Schwartz.