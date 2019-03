Alt tyder på, at en kvindelig bilist havde en pæn høj promille, da hun mødte politiet sent onsdag.

Aabenraa: Betjente fik omkring midnatstid onsdag nok at se til, da de ved en rutinekontrol på Hjelmalle ved Dyrskuepladsen i Aabenraa standsede et køretøj. Det viste sig nemlig, at den ældre kvindelige bilist fra lokalområdet var så beruset, at hun ikke var i stand til at puste i et alkometer.

Senere lykkedes det dog at få udtaget en blodprøve, der vil afsløre kvindens promille.