Kvindegruppe i aktion: Reddede byfest fra at lukke

Der er også mænd med, men det var det stærke køn, der gav Markedsfesten i Bolderslev et skud vitaminer, da den havde allermest brug for det.

- Skulle vi have en byfest, var det, fordi vi skulle satse på familier, pensionister og fest om aftenen, så der var noget for alle. På den måde kunne vi ramme alle i byen, siger Tina Hahn, der var med i kvindegruppen, der sammen med andre frivillige fra Bolderslev og omegn trådte til.

Det skal blive løgn, skal det. Sådan tænkte en gruppe af frivillige, primært yngre kvinder, da bestyrelsen for Bolderslev Markeds- og Ringriderfest sidste år var nervøs for økonomien og samtidig kæmpede med at finde underholdning og de mange frivillige, der skal til. Der var udsigt til en særdeles skrabet udgave af Markedsfesten.

For mig betyder det, at vi er fælles. At vi er samlet. At børnene hygger sig fra morgen til aften. De leger på kryds og tværs uanset alder. Vi får snakket med nogen. Alle er deroppe, og der er liv.

Festen tilpasses stort ønske

Det var hårdt arbejde, fortæller Tina Hahn, fordi de først kom i gang i april, knap to måneder før festen, men der var positiv respons i store mængder. Det var ni kvinder - kvindegruppen - og fem bestyrelsesmedlemmer, der trak i arbejdstøjet. Gejsten bredte sig hele vejen rundt.

- For mig gav det et kick, og jeg fik lyst til arbejdet, selvom det var hamrende hårdt. Vi kunne se, det lykkedes og succesen, der kom. Det var vildt fedt, synes Tina Hahn, der sammen med et af de andre medlemmer af kvindegruppen gik med i bestyrelsesarbejdet.

Faktisk var alle på nær en enkelt af alle de frivillige så glade for det, der var sat i gang, at de valgte at melde sig klar til 2019-festen. Markedsfesten i Bolderslev kommer i år til at vare tre i stedet for fire dage.

- Vi har lyttet os til, at det var svært for byen at bakke op om fire dage. Derfor har vi samlet nogle aktiviteter noget mere, og så giver vi den fuld skrue fredag, lørdag og søndag, fortæller Tina Hahn om Markedsfesten, som altid holdes den sidste weekend i juni, hvilket i år er lig med 28.- til 30. juni.