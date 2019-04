Kvikke elever bragte naturfaget til live

Den fiktive provinsby Grønby var omdrejningspunktet for en række opgaver, som eleverne skulle løse, og som de havde forberedt sig på hjemme på skolen. Eksempelvis skulle de finde en metode til at vande alle byens mange byhaver på altaner og i baggårde, finde en måde at forlænge bananers holdbarhed på, opføre et højt udsigtstårn, skabe aktiviteter, der fremmer sundhed og livskvalitet for byens børn, og udtænke nye lejlighedstyper.

Der blev også spillet på hjemmelavede instrumenter i forbindelse med, at der var kommet en festival til byen, hvorfor der var brug for at reducere støjgener. Foto: Claus Thorsted

Lavet mange forsøg

Ved en anden post skulle de rense beskidt vand for at reducere vandspild. Her stod Kamilla Davidsen, Caroline Toft og Lilly Schaefer fra 6.a på Løjt Kirkeby Skole klar med deres kreation, som skulle give rent vand ved hjælp af et filter bestående af vat, stof og et kaffefilter. Tilsyneladende ud fra et helgarderingsprincip.

- Vi har lavet rigtig mange forsøg. Vi begyndte egentlig bare med at prøve at komme i tanke om alt det, som kunne rense, og så blandede vi det. Vi prøvede også med forskellige slags sand og grus, men det gjorde bare vandet mere beskidt, fortalte Kamilla Davidsen.

De kunne med stor tilfredshed se til, mens det grumsede vand løb ned igennem deres apparat og blev til klart vand i bunden af beholderen.

- Men jeg tror desværre, deres er lidt renere end vores, bemærkede Lilly Schaefer og skævede over mod konkurrenterne fra Varnæs Skole. Her stod Jacob Paulsen, Christian Langhede og Jonathan Lønne med deres anordning, og med det blotte øje så det rigtignok ud til, at vandet var lidt klarere her.