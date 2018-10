Kursfald har kostet sønderjyder 35 millioner kroner

- Vi bruger i de her år rigtigt mange penge og resurser på at endevende hele virksomheden digitalt, så vi også her kan være helt oppe blandt de forreste, forklarer koncernchef Preben Terp-Nielsen.

Og en del af forklaringen på, at det netop offentliggjorte regnskab for 2017/18 viser et overskud på "kun" 62,2 millioner kroner efter skat mod 98,1 millioner kroner året forinden.

Af regnskabet fremgår det, at næsten 60 procent af Abenas omsætning stammer fra salg til offentlige virksomheder.Skandinavien står for 50 procent af omsætningen, resten af Europa for godt 40, mens der afsættes knap 10 procent i øvrige lande. Abena Holding A/S ejes i dag af Hanne Terp-Nielsen, der er en søster til Preben og Arne Terp-Nielsen, mens de to brødre for nogle år siden valgte at overdrage deres aktier til næste generation.

Kom over fire milliarder

Konkurrencen på især markedet for bleer er nemlig skærpet, og det betyder, at det ikke lykkedes Abena Holding A/S at nå målet om at øge omsætningen med otte procent til rekordhøje 4,4 milliarder kroner. Regnskabet viser dog, at man for første gang i den familieejede virksomheds 65-årige historie nåede lige over fire milliarder, og der er tro på, at omsætningen det kommende år vil stige til 4,3 milliarder.

Alligevel er forventningerne til slutresultatet på linje med i år. Det er nemlig en ukendt faktor, der hedder valutakurserne, som i øjeblikket trækker i den forkerte retning. Abenas klart største marked er Skandinavien, så et kursfald på både den svenske og den norske krone har kostet koncernen dyrt.

- Sammen med kursfaldet på det engelske pund har det betydet et minus på bundlinjen på omkring 35 millioner kroner i år, og selv om det ser ud til, det bliver bedre, så vil det også det kommende år få betydning, forudser Preben Terp-Nielsen.

Hele årets overskud på 62,2 millioner kroner er traditionen tro brugt til at konsolidere den i forvejen solide pengetank. Egenkapitalen beløber sig nu til 1,2 milliarder kroner.