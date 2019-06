Kunstnere laver hærværk

Tolv kunstnere fra Sønderjysk Malersammenslutning af 1935 er fælles om at lave udstilling på Sygehus Sønderjylland med titlen "hærVærk".

Aabenraa: Det er set før, at kunstværker er blevet ødelagt. Enten af vanvare eller helt bevidst - som en beklagelig "ups'er" eller som følge af hærværk. Fremtiden må vise, hvilken skæbne der overgår de kunstværker, som tolv medlemmer af Sønderjysk Malersammenslutning af 1935 viser i gangene på Sygehus Sønderjylland.

Og når indledningen nævner muligheden for hærværk, så er det fordi udstillingens emne er "hærVærk", fortæller to af medlemmerne Eddy "ædy" Evensen og Tonni Museth.

- Det er en pragtfuld mulighed at få lov at udstille på Sygehus Sønderjylland, fordi der er så store flader i bygningen. Det er stort - næsten kæmpe - og meget flot, forklarer Tonni Museth, som dog ikke frygter for kunstværkernes ve og vel.

Alligevel kan han ikke slippe tanken.

- Hærværk på hærVærk? Altså seriøst hærværk, så det ikke bare er ødelæggelse? Det ville jeg da tage som et kompliment, siger han og kigger spørgende over på sin kunstner-kollega:

- Helt ærlig, hvad ville vi gøre, hvis det skulle ske?

Kunstnersammenslutningen er i disse dage ved at hænge de forskellige værker på plads i Sygehus Sønderjylland.

Udstillingen åbnes søndag, 7. juli, med en fernisering kl. 14. Værkerne kan ses frem til 31. august.