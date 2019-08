Kunstner har arbejdet hurtigt: Gavlmaleri færdigt på seks dage

Kristian Vodder Svensson blev sammen med en anden kunstner bedt om at komme med et oplæg til gavlmaleriet på Ramsherred 13. Han sendte en fem-seks billeder af, hvad han ellers har lavet. Om det aktuelle projekt sagde han bare: "Det eneste, jeg kan garantere er, at I får noget fedt, der er 100 procent i orden", fortæller den 43-årige kunstner. Foto: Timo Battefeld