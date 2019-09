Kunstkender: Stor kunst forfalder på en losseplads

Landskabsarkitekt og tidligere medlem af billedkunstrådet, Niels Junggreen Have, ærgrer sig over, at der igen ser ud til at være forhindringer for en genplacering af det, han kalder Aabenraas største kunstværk.

- Problemet er, at den er skåret i stykker og står lidt udsat på lossepladsen i Sdr. Hostrup. Sådan en teglmur er selvfølgelig noget af det mest uforgængelige, man overhovedet har, men helt uforgængelig er den altså ikke. Det er ikke noget, jeg siger, men en fagkonservator, som kommunen har fået til at kigge på muren, siger Niels Junggreen Have.

Det fortæller landskabsarkitekt og tidligere medlem af billedkunstrådet, Niels Junggreen Have, som i maj i år har udarbejdet et notat med landskabsarkitektoniske vurderinger og anbefalinger til Aabenraa Kommune i forbindelse med genplacering af kunstværket.

Aabenraa: Det kan kun gå for langsomt med at få genskabt Telemuren, hvis der ikke skal ske uoprettelig skade.

Jo større risiko

Den faglige vurdering er derfor, at man får genplaceret muren.

- Nu har den jo stået, hvor den står, i 12 år, og måske kan den stå der en del år endnu. Men jo længere tid der går, jo større risiko er der for, at den bliver en ruin, og at det bliver svært at rette op igen, siger Niels Junggreen Have.

Èn ting er det rent praktiske med at have en genstand, der måske eller måske ikke kan holde til at stå, hvor den gør.

- Noget andet er det rent kunstneriske. For Telemuren er altså et af kommunens største, bedste og væsentligste kunstværker, og det er jo en anden problematik. Men det er naturligvis en politisk afvejning, og der vægter man måske økonomien højere end æstetikken og kulturen, siger Niels Junggreen Have.

Han føler også med kunstneren, svenske Ulla Viotti.

- Hun er en gammel dame på 85 år, og hun lever ikke evigt. Hun betragter Telemuren som et af sine hovedværker, og her er der vel at mærke tale om en kvinde, som betragtes som Sveriges største keramiske kunstner. Som kunstinteresseret er det ikke sjovt at vide, at hendes hovedværk står på en losseplads, siger Niels Junggreen Have.