Aabenraa: Det bliver heller ikke i maj, at svømmehallen i Aabenraa får afgjort sin skæbne.

Rådgiverne er nemlig ikke klar med den rapport, som skal give politikerne i kultur- og fritidsudvalget et billede af, hvor galt det står til, og hvad de forskellige muligheder kommer til at koste.

- Status er, at vi i næste uge (uge 23, red.) laver en midlertidig understøtning af de bjælker, der er gået tæring i. Det kan ifølge vores rådgiver holde i et års tid, siger direktør for kultur, miljø & erhverv, Stig Werner Isaksen.

Han kan ikke fortælle, præcis hvad den midlertidige reparation koster.

- Men der er tale om beskedne beløb, som vi tager ud af vores almindelige vedligeholdelsespulje, siger han.

I juni kommer sagen så på dagsordenen i kultur- og fritidsudvalget.

- Rådgiveren afleverer noget midt i juni med nogle priser, siger Stig Werner Isaksen.

Sagen om svømmehallen blev første gang fremlagt for politikerne i september sidste år. I den forbindelse blev der nævnt beløb på næsten 25 millioner kroner for en renovering og det dobbelte, altså 50 millioner kroner, for en helt ny svømmehal.

Men efter undersøgelserne er gået i gang, har skaderne vist sig værre end først antaget.

- Skaderne er de kendte, men det udvikler sig hurtigere, end vi havde regnet med, og så er der kommet andet til, som vi har undersøgt nærmere. Som det ser ud nu, bliver en renovering dyrere, sagde Stig Werner Isaksen tidligere på måneden.