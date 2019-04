Kunstige bjørne skudt i sønderjysk skov

3D skydning er en særlig disciplin inden for bueskydning, og det er de naturtro dyr, der gør det 3D-agtigt.

- Det er en meget krævende bane, fordi det går meget op og ned, og skytterne bliver udfordret med skud på stejle bakker og skråninger, siger Jan Aaroe Hansen, der er formand for Aabenraa Bueskyttelaug.

De naturtro dyr, der er lavet af en form for skummateriale, var mål for de mange deltagere, og der deltog både regerende verdens- og europamestre ved stævnet på en bane, der er en af de mest udfordrende i Danmark.

Genner: Skoven ved Genner Hoel lignede på ingen måde sig selv lørdag. Den havde nemlig fået besøg af dyr, der normalt ikke er at finde i skoven, og der var både bjørne, ulve og store kalkuner. De overlevede da heller ikke mødet de 135 bueskytter, der deltog i et stort 3D buestævne arrangeret af Aabenraa Bueskyttelaug.

3D bueskydning foregår i naturen, hvor man skyder fra ukendte afstande mod naturtro dyr, der er lavet af en form for skummateriale.I løbet af de sidste 10 år er 3D bueskydning blevet en meget populær konkurrenceform inden for bueskydning. Der skydes med almindelige konkurrencepile og ikke med jagtpile, da de ødelægger dyrene.

Lærke Eder fra Haderslev Bueskyttelaug var blandt deltagerne ved et stort 3D stævne. Foto: Claus Thorsted

Det er vildt

3D bueskydning er for folk i alle aldre, og det er den 14-årige Lærke Eder fra Haderslev Bueskyttelaug og den 15-årige Søren Hvid fra Grindsted gode eksempler på. De deltog begge i stævnet ved Genner, og de er vilde med det.

- Det er meget udfordrende, fordi afstandene er forskellige, og det er dyrenes størrelse også. siger Lærke Eder, der ikke er bleg for indrømme, at det giver noget af kick, når hun rammer et godt nok kunstigt dyr med sin pil.

Lærke Eder er i gang med sin fjerde sæson som bueskytte. Hun er ikke på landsholdet endnu, for det kræver, at man er 18 år, men ambitionerne er der. Det er de også hos Søren Hvid, der har gået til bueskydning i to år, og som er helt pjattet med 3D skydning.

- Det er bare vildt sjovt, og 3D er langt det sjoveste. Desuden får man også rørt sig en masse, siger Søren Hvid.