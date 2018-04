Kunsthandel får venneforening

Aabenraa: Aabenraa Kunsthandel har fået en venneforening. Det skete ved en stiftende generalforsamling, hvor Sanne Jacobsen, Anna-Birgitte Heilesen, Martin Lundgren Jensen og Povl Hansen blev valgt til bestyrelsen. Foreningen har til formål at fremme interessen for kunst ved at arbejde aktivt for Aabenraa Kunsthandel for eksempel omkring udstillinger, foredrag og debataftener. Som medlem af venneforeningen opnår man blandt andet 10 procent rabat ved køb i kunsthandelen, ligesom man deltager i den årlige udlodning af kunstværker indkøbt i løbet af året på kunsthandlens udstillinger. Frem til den 26. april udstiller Haderslev-kunstneren Kirsten Schrøder sine malerier primært på papir i kunsthandlen. /exp