Kunst og boblevand skabte liv i gågaden

Kunstværket blev indviet som optakt til fredagens By Night arrangement, og samtidig fejrede kommunen, at første del af Områdefornyelse Nord nu står færdig.

Fredag ved 15.30 tiden var der tæt pakket omkring Ramsherred nummer 13. Her har kunstneren Kristian Vodder Svensson udsmykket gavlen på festligste vis med et kæmpe maleri.

Som en del af fredagens By Night i gågaden var der lejlighed til at smage mad fra den store verden.I anledning af udstillingen 100 procent fremmed, der i øjeblikket kan opleves i Aabenraas gader, var der både streetfood og basar i den nordlige ende af gågaden.

Flere lamper og møbler

Formålet med områdefornyelsen er at skabe mere liv i den nordlige ende af gågaden fra Nørretorv til Nørreport. Det sker blandt andet ved, at butiks- og husejere kan vælge at få gaderumsmøbler placeret foran deres matrikel. Det kan enten være forhøjninger til at sidde på eller plantekasser, der gør gaden mere grøn og indbydende.

Det nye design omfatter også lamper i gammeldags stil, som hænger i bevidst tilfældighed over gaden. De første lamper er på plads, og flere kommer til.

Samtidig er nogle af husene blevet malet i en i forvejen udvalgt farveskala, og der er planer om, at endnu flere bygninger skal have ny kulør.

Formanden for kommunens vækstudvalg, Philip Tietje (V), fik ordet ved indvielsen og roste samarbejdet med husejere og forretningsdrivende i området.

Kunstneren Kristian Vodder Svensson, som de seneste uger har stået på et stillads, og udført det nye gavlmaleri, kunne fortæller, at han havde haft "sindssygt mange sjove snakke med folk undervejs."

- Det var megafedt at få lov til at lave noget på en væg. I kan bare sige til, hvis I har flere vægge, der skal males på, lød det.