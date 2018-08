Kunst: Livets træ skåret ud af granit

Aabenraa: Lørdag er der fernisering på den 48. udgave af Grænselandsudstillingen i Aabenraa, og udstillingen kan ses alle ugens dage frem til 26. august. Åbningstalen holdes af forvaltningschef i Flensborg Stephan Kleinschmidt, der også er byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Sønderborg. Udstillingen er åben for publikum fra søndag.

Livets træ

Et af sammenslutningens markante medlemmer er billedhugger Hans Lembrecht Madsen fra Aabenraa. Han viser bl.a. nogle af sine karakteristiske granitfigurer med små truede huse.

Og som noget nyt en større figur i granit/basalt med titlen "Livets træ". Den er skåret ud af en rest fra fremstilling af en gravsten. Hans Lembrecht Madsen har her tænkt kreativt, ikke mindst teknisk, for træet er skåret ud af stenskiven i et stykke med samme udstyr, som man normalt bruger til at skære i op til en centimeter tykke jernplader. Der skæres med en stråle af vand og sand med ikke mindre end 4.000 atmosfæres tryk. Samme teknik brugte han, da han skar lågen til Ensted Kirke.

"Livets træ" er 86 centimeter højt og skåret ud af en stenplade på otte centimeters tykkelse.