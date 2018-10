Et noget usædvanligt loppemarked sørgede for liv og glade dage på Lærkevænget i Tinglev.

Tinglev: Præsten i Tinglev havde fået sig en alvorlig konkurrent søndag formiddag. Få hundrede meter fra kirken på Lærkevænget 1 havde Detlef og Christa Abild nemlig annonceret et loppemarked af de store, og interesserede købere strømmede til, da døren til det 308 kvadratmeter store hus blev åbnet for offentligheden klokken 10.00. Detlef og Christa Abild har netop fået solgt deres hus på Lærkevænget i Tinglev og er flyttet ud på et 140 kvadratmeter stort landsted nord for Tinglev. - Det betyder, at der ikke er plads til alle vores ting det nye sted, og derfor fik vores genbo idéen om, at vi lavede et loppemarked, siger Detlef Abild. Det viste sig at være en god idé, og der var run på lige fra start. Naboen var én af de første kunder, og han var hurtig til at sikre sig et par el-radiatorer. Og der var da også ting for enhver smag, og det spændte lige fra hækkeklippere til persienner og alle mulige nipsting. - Det kommer lidt bag på os, hvor meget vi har fået samlet sammen i løbet af årene, siger den 69-årige Detlef Abild.

Et fantastisk landsted Detlef og Christa Abild har boet i det store hus på Lærkevænget siden 1. maj 1973, og de byggede selv huset. Alligevel er Detlef Abild ikke specielt ked af at skulle forlade sit hjem gennem de sidste 45 år. - Vi har været glade for at bo her, men det er ikke vemodigt at skulle flytte. Vi er ved at blive gamle, og huset er blevet for stort for os. Vi er selvfølgelig kede af at skulle flytte fra naboerne, som vi har haft det godt med, siger Detlef Abild. Ægteparret er allerede flyttet ud på landstedet nord for Tinglev, og det har de ikke fortrudt. - Vi har fundet et fantastisk landsted, som vi har helt for os selv. Det kan ikke være bedre. Modsat andre pensionister vil vi gerne væk fra byen, siger Detlef Abild.

Positivt overrasket Efter ganske kort valgte Detlevs kone Christa at forlade loppemarkedet på Lærkevænget, men det var ikke fordi, hun var ked af at se hendes ting blive solgt. - Hun er bare ikke så meget for al det hurlumhej, som et loppemarked er, siger Detlef Abild. Til alt held var der dog flere venner af huset, som hjalp til, og det var der brug for. Der var nemlig ikke sat priser på de mange ting, så der blev pruttet en del. En af hjælperne var Ellen Møller, og hun kunne da ikke udelukke, at hun ville finde noget brugbart. - Jeg er her for at være behjælpelig, men det kan da godt være, at jeg lader mig friste af noget, siger Ellen Møller. Detlef og Christa Abild har tre børn, der alle er fløjet fra reden. De har ikke noget imod, at mange af deres ting nu bliver solgt. - De synes, at det er i orden, at vi sælger ud af arvesølvet, siger Detlef Abild, der er positivt overrasket over, at der kom så mange mennesker fra start af. Det er et ungt par fra Flensborg, der har købt det store hus på Lærkevænget, og sammen med pigens mor flytter de ind om ganske kort tid.

