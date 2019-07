Kunder går forgæves på apoteket: Blodtryksmedicin og hæmoridecreme er svært at opdrive

Aabenraa: - Der er nogen, der tager det med et smil, men der er også nogle enkelte, der bliver lidt sure.

Mohamed Abdel Rahman er farmaceut på Løve Apoteket i Aabenraa, og han har ligesom mange andre apoteker i Danmark svært ved at levere varen for tiden.

- Der er kunder, der går forgæves, og det er især blodtryksmedicin og hæmoridecreme, som vi har svært ved at opdrive, siger Mohamed Abdel Rahman, der kalder det for et landsdækkende problem, som han ikke tror, der bliver fundet en snarlig løsning på.

Ifølge farmaceuten fra Aabenraa skyldes problemerne, at der er kommet nye EU-regler, der betyder, at pakninger skal have en såkaldt 2D-stregkode for at forhindre forfalskninger, og det er gået ud over leverancerne.

- Vi har problemer med forskellige lægemidler, men vi forsøger så vidt muligt at finde alternative producenter, siger Mohames Abdel Rahman.