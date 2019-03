Kun én meldte sig: Nu er det sidste chance for populær forening

Løjt Kirkeby: Selv om formand Nina Havelund for to uger siden var ude at råbe vagt i gevær, så nyttede det ikke meget.

Da den kulturelle forening Kom Sammen i Løjt forleden holdt generalforsamling dukkede der kun en enkelt op, der havde lyst til at give et nap med i bestyrelsen. Der skulle bruges fem.

Ud over Nina Havelund, der slap tøjlerne efter mere end 35 år i bestyrelsen, havde også Birgit Hansen og Ruth Jensen samt de to suppleanter Bente Christiansen og Bente Olsen meldt, at de ønskede at træde tilbage.

- Vi er alle fem i alderen 70-76 år og har ikke længere overskud til foreningsarbejdet, forklarede Nina Havelund før generalforsamlingen.

Eftersom det ikke lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse, er der nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 8. april.

Skulle det lykkes at finde de fire frivillige, der mangler, så vil foreningen blive reddet. Ellers indstiller bestyrelsen, at foreningen, der har eksisteret siden 1982, bliver nedlagt, selv om der er omkring 300 medlemmer, en sund økonomi og velbesøgte arrangementer.